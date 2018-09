Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado na cabeça por rival

Vítima refugiou-se no interior de um café, na Graça, em Lisboa.

Por João Tavares | 08:48

Um homem teve de refugiar-se no interior de um café, na Graça, Lisboa, ao deparar-se na rua com um rival. Ainda assim, acabou agredido e esfaqueado por duas vezes na cabeça. O agressor encontra-se em fuga.



Segundo o CM apurou, o agressor acusa o rival de o ter tentado atropelar uns dias antes.



Sedento de vingança, foi atrás do mesmo ao vê-lo na rua. Já dentro do café, o suspeito muniu-se de uma faca e atacou a vítima, de 26 anos.



O caso é agora investigado pela PSP.