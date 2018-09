Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado no abdómen em Faro

Vítima, de 30 anos, foi transportada para o hospital da cidade.

16:12

Um homem com cerca de 30 anos foi este domingo esfaqueado na zona do abdómen, na Rua Reitor Teixeira Guedes, em Faro, perto do tribunal.



O esfaqueamento ocorreu numa casa devoluta.



A vítima foi assistida no local e posteriormente transportado para o hospital de Faro.



O alerta foi dado por volta das 14h30 e no local estiveram operacionais do INEM, bombeiros e PSP.



A PSP está a investigar o caso.