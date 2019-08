Um ciclista de 45 anos foi atingido com uma navalha, quinta-feira de manhã, na rua Heróis da Pátria, em Vila Nova de Gaia.O autor da agressão foi um condutor, que momentos antes tinha estado envolvido em desacatos com a vítima, que integrava um grupo de ciclistas.A GNR identificou o ciclista e o condutor. O ferido sofreu alguns cortes nas costas e no abdómen e foi transportado pelo pelos bombeiros da Aguda para o hospital.