O dono de um café na Quinta de São Miguel, em Almeirim, foi esfaqueado terça-feira à noite por um indivíduo que fugiu mas já foi identificado pela GNR.O empresário, de 46 anos, estava à porta do café, pronto para sair na sua moto de alta cilindrada, quando se envolveu numa discussão com o homem que o golpeou duas vezes com uma faca. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que a transportaram ao hospital.