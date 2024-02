Um homem, de 52 anos, esfaqueou esta tarde a mulher, de 46, dentro de casa em Vialonga, Vila Franca de Xira. O homem permaneceu no local do crime e entregou-se às autoridades. Está no Posto da GNR de Vialonga à espera de ser entregue à Polícia Judiciária.A mulher foi assistida pelo INEM e transportada em estado grave para o Hospital de Vila Franca de Xira.O alerta foi dado via 112 pelas 18h20.O crime terá sido cometido em contexto de violência doméstica.