Motociclista morre em despiste em Penafiel

Um homem morreu e um outro ficou ferido, esta tarde de domingo, num violento despiste da mota em que seguiam que após o despiste, embateu contra um poste, em Castelões, no concelho de Penafiel.



O alerta foi dado às 17h30.





Para o local foram acionados os Bombeiros de Penafiel com duas ambulâncias e quatro operacionais e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.O ferido foi transportado para o Hospital Padre Américo. O corpo da vítima mortal foi removido para o Gabinete Médico legal da mesma unidade hospitalar.As causas do despiste estão por apurar. No local esteve a GNR que investiga.