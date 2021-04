Homem esfaqueia mulher no pescoço após discussão em Silves

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária, através da DIC de Portimão com a colaboração da GNR de Silves, por ter tentado matar a mulher com uma facada no pescoço.A tentativa de homicídio ocorreu esta terça-feira, dia 27, na casa em que coabitavam vítima e agressor na zona de Silves após uma discussão por motivos fúteis.De acordo com comunicado da PJ, a vítima foi atingida "a escassos milímetros da veia jugular, não lhe causando a morte por mero acaso".As autoridades conseguiram recolher relevantes indícios probatórios e apreenderam a arma do crime.O detido, de 61 anos de idade, irá ser presente à autoridade Judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.