A idosa viveu mais de um ano de completo terror às mãos do filho adotivo na sua casa, em Rio Tinto, Gondomar.



Foi mantida em cativeiro, entre 21 de janeiro de 2021 e 4 de março deste ano, sendo que todas as janelas e portas estavam trancadas com cadeados. Passou ainda fome e esteve cinco dias seguidos sem ingerir qualquer bebida ou alimento.









Ver comentários