Um namoro que começou na Internet acabou com uma jovem menor, da zona de Coimbra, a ser vítima de práticas sexuais violentas e chantageada para obedecer. O predador sexual, então com 24 anos, residente na área do Porto, começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra acusado de violação agravada, pornografia de menores e violência doméstica.









