Um homem foi preso pela Polícia Judiciária de Lisboa, indiciado por dois homicídios tentados no Bairro da Cova da Moura, Amadora. Feriu dois homens com a mesma bala.Os factos remontam a 26 de julho de 2021. Numa festa num bar, o detido acusou outro homem de lhe ter sujado a roupa com bebida. Empunhou uma arma, encostou-a à cara do rival e disparou.