Um homem ficou ferido com gravidade após capotamento de trator, na Rua da igreja, freguesia de São João de Bastuço, em Barcelos.A vítima foi assistida no local, pelas equipas de socorro e transportada com ferimentos graves para o Hospital de Braga.apurou que o homem ficou debaixo do trator.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e Viatodos, assim como o INEM.