Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 23:01

Um homem de 71 anos ficou gravemente ferido no despiste do trator em que seguia, no lugar de Romariz, em Meinedo, Lousada, esta terça-feira à noite.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros de Lousada e transportada para o Hospital de São João, no Porto, onde chegou consciente.

As autoridades investigam o acidente.