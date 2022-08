Um homem de 68 anos ficou gravemente ferido, esta manhã, na sequência do despiste do trator que manobrava, num terreno, em Rebordões Souto, Ponte de Lima. A vítima foi resgatada e levada ao Hospital de Viana do Castelo.O acidente aconteceu as 09h45, no lugar de Casal. O trator capotou durante uma manobra e o condutor não conseguiu sair. Ficou preso debaixo do veículo.Os bombeiros de Ponte de Lima mobilizaram para o local 15 elementos com 5 veículos