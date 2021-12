Um homem ficou ferido quando o trator que conduzia capotou, esta tarde, no lugar da Lapa, em Távora, Arcos de Valdevez.



O alerta foi dado 16h27 e a vítima foi socorrida pelos bombeiros dos Arcos de Valdevez com apoio da equipa da SIV de Ponte de Lima, que efetou o transporte do homem ao hospital de Viana do Castelo.





A GNR foi chamada ao local.