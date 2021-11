Homem de 31 anos gravemente ferido em queda de trator em Monção

Um homem de 31 anos sofreu um traumatismo torácico grave, esta tarde, na sequência de uma queda aparatosa do trator em que trabalhava, na freguesia de Parada, Monção.



A vítima foi assistida no local por uma equipa dos bombeiros locais, apoiados pela SIV de Valença. Foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, em estado considerado grave.

O acidente aconteceu às 14h15, ao que tudo indica quando a vítima sofreu uma queda do trator. Terá batido de forma violenta com o peito numa das rodas. Foram chamados os meios de socorro, que suspeitaram de uma lesão torácica grave.



Foi imobilizado no local e transportado para a unidade hospitalar, em Viana do Castelo.