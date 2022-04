Uma colisão entre dois camiões na Estrada Nacional 247 em Colares, concelho de Sintra, fez um ferido grave.O homem, condutor de um dos veículos, ficou encarcerado dentro do camião, e, depois de retirado, foi transportado de urgência para o hospital.Ao que oapurou, para o local foram mobilizados 11 operacionais do bombeiros apoiados por quatro veículos.A Estrada Nacional 247, na zona de Colares, concelho de Sintra, está cortada.A autoridades estão a investigar as causas do acidente.