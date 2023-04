Condutor de camião ferido com gravidade após despiste seguido de capotamento

Um homem, de 59 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de segunda-feira, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, de um camião, em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Fajões e de Arouca, para um acidente rodoviário, na rua da Igreja (EM509), em São Miguel do Mato.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e ambulância de suporte imediato de vida de Arouca também foram mobilizadas.A vítima foi levada para o hospital de Gaia. A GNR foi acionada para ao local e investiga as causas do acidente.