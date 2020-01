Homem ferido com gravidade numa queimada em Soure

Um homem sofreu esta terça-feira ferimentos graves devido a uma "queimada descontrolada" em Malhadas, concelho de Soure, informaram fontes da Proteção Civil.

O alerta para "um pequeno fogo" com origem na queima de resíduos florestais, naquela povoação da freguesia de Degracias, foi dado cerca das 16:15.

Foi encontrada no local "uma vítima inconsciente", disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"O ferido foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)", adiantou a fonte.

O 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, António Rui, confirmou esta versão dos factos e disse que o sinistrado, com cerca de 70 anos, andava a queimar ramagens na serra de Sicó.

"Tivemos de levar a vítima a pé ao longo de pelo menos um quilómetro, pois não havia acesso para os carros", relatou António Rui à Lusa.

Um helicóptero de socorro que se dirigiu a Malhadas também não teve condições para pousar devido ao terreno acidentado.

Face à "gravidade das queimaduras das vias aéreas", o ferido foi então transportado às urgências dos HUC numa viatura dos bombeiros.

Estiveram no local do acidente 12 bombeiros de Soure, apoiados por cinco veículos, além de uma viatura médica de emergência e reanimação com uma equipa do Hospital dos Covões, em Coimbra, meios da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.