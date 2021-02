Homem ferido em aparatoso acidente que envolveu dois carros e uma carrinha em Braga

Um homem de 36 anos ficou ferido num aparatoso choque que envolveu três veículos hoje, ao início da tarde, em Refojos de Basto, Cabeceiras de Basto, Braga. A vítima foi transportada ao hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu pouco depois das 14h00, em circunstâncias ainda por apurar. Dois carros e uma carrinha estiveram envolvidos no choque.





A ocorrência foi registrada pela GNR de cabeceiras de Basto, que cortou o trânsito durante as operações de socorro à vítima.Os outros dois condutores envolvidos no acidente, foram assistidos no local, mas não necessitaram de cuidados médicos.