Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de terça-feira, depois de ser atropelado por um camião em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um atropelamento rodoviário no IC2, em Travanca. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação, a ambulância de suporte imediato de vida e a GNR estiveram no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros locais, para o hospital da Feira.