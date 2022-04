Um homem com cerca de 60 anos morreu após ter sido atropelado por um carro, ao final desta tarde, em Padim da Graça, Braga.

O alerta para o acidente, na Estrada Nacional 205-4, foi dado às 19h38. A vítima ainda foi socorrida pelos Sapadores de Braga e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Barcelos do INEM, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado no local, próximo da casa da vítima.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.