Mulher morre atropelada por camião em Arouca

Uma mulher morreu, depois de ser atropelada por um camião, ao início desta tarde de sábado, em Arouca. O acidente ocorreu nas instalações de uma empresa localizada na zona industrial da Farrapa, na Chave.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Vale de cambra, para um atropelamento rodoviário. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira ainda iniciou as manobras de reanimação. No entanto, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.A GNR de Arouca foi mobilizada para a zona industrial da Farrapa. É aguardada a chegada do núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro