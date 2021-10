Choque frontal entre dois carros faz um morto em Anadia

Uma mulher de 70 anos morreu e um homem com 84 anos ficou gravemente ferido na noite desta terça-feira numa colisão frontal entre dois carros, em Anadia.No mesmo acidente, duas pessoas de 42 e 19 anos também ficaram feridas. As vítimas foram transportadas para o hospital em Coimbra.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário em Avelãs de Caminha.Os bombeiros de Anadia, Equipas da viatura médica de emergência e reanimação, a GNR e o Núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro estão no local.