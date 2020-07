Homem ferido em colisão de mota com trator em Barcelos

Um motociclista ficou gravemente ferido, ao final da tarde deste sábado, numa colisão entre a mota em que seguia e um trator, na EN 306, em Pereira, no concelho de Barcelos.



O alerta foi dado às 18h55. No local estiveram os Bombeiros de Barcelinhos que prestaram os primeiros socorros. A vítima foi depois transportada para o Hospital de Braga. A GNR esteve no local no local e investiga as causas da colisão.