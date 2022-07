Homem ferido em explosão de gás em Portalegre

Um homem ficou ferido na sequência de uma fuga de gás seguida de explosão, ao final da tarde de sábado, na localidade de São Tiago, Portalegre.





De acordo com os bombeiros voluntários, o alerta para fuga de gás foi dado pelas 19h04, mas quando os meios de socorro estavam a ser mobilizados para o local ocorreu “uma deflagração, que provocou um ferido grave, estabilizado no local e posteriormente transportado à unidade hospitalar de Portalegre”. A vítima, apurou o, continua internada e com prognóstico reservado.