Uma mulher ficou com queimaduras na zona do rosto, na sequência de uma fuga de gás que culminou numa explosão, num restaurante em Ponte de Lima.A vítima foi transportada para o Hospital de Viana pela SIV.O alerta foi dado pelas 12h11 da manhã.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima com quatro operacionais, apoiados por duas viaturas.