Homem fica à solta por assalto com catana

Confissão, associada ao facto de não ter antecedentes criminais, funcionou como atenuante.

Por P.G. | 11:20

Um homem de 46 anos que, em março, assaltou uma geladaria, na Figueira da Foz, armado com uma catana e um martelo, aterrorizando as vítimas, foi esta sexta-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a três anos e três meses de cadeia.



A pena fica suspensa na condição de ter acompanhamento médico psiquiátrico e de fazer um tratamento à toxicodependência.



A confissão do assaltante, associada ao facto de não ter antecedentes criminais, funcionou como atenuante.



O coletivo de juízes deu também como provado que no dia em que assaltou a geladaria Emanha, tendo roubado 160 euros após destruir a caixa registadora, o arguido estava descompensado.



O homem estava em prisão preventiva mas acabou libertado logo após a leitura do acórdão.