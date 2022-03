Um operário fabril, de 39 anos, ficou com duas pulseiras eletrónicas por agredir duas antigas companheiras.O homem foi detido pela GNR em Matosinhos por bater numa das vítimas e levado a tribunal.Foi solto com a aplicação de uma pulseira eletrónica, mas no exterior foi logo novamente detido por agredir outra ‘ex’.Foi outra vez ouvido por um juiz, que lhe aplicou outra pulseira eletrónica.