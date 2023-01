Um homem com cerca de 60 anos sofreu, esta segunda-feira, ferimentos graves depois de ter sido atropelado na freguesia de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo.A vítima foi assistida no local pela Cruz Vermelha de Viana do Castelo e pelo INEM e transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.O acidente aconteceu pelas 20 horas e a estrada esteve cortada ao trânsito.A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.