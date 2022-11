Homem fica em estado grave depois de sofrer acidente com trator em Ponte de Lima

Um homem de 35 anos sofreu ferimentos graves depois de ter ficado debaixo de um trator durante a madrugada deste somingo, na Capela de Santa Catarina, na Freguesia da Ribeira, em Ponte de Lima.O acidente aconteceu às 1h05 da manhã. A vítima ficou encarcerada depois do capotamento da viatura e os trabalhos de desencarceramento só terminaram pelas 5h42h da madrugada.O homem foi transportado em estado grave para o Hospital Santa Luzia, em Viana do Castelo.No local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, a VMER de Viana do Castelo e a SIV de Ponte de Lima. Um total de 15 operacionais e 6 viaturas.A GNR também esteve no local e tomou conta da ocorrência.