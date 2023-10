Homem fica em prisão preventiva por agredir à facada

Um homem ficou em prisão preventiva, por decisão do Tribunal da Amadora, por ter esfaqueado outro, de 38 anos, deixando-o em estado grave. Apesar de o crime ter ocorrido a 29 de setembro, só na segunda-feira é que a Procuradoria-Geral de Lisboa divulgou a decisão.





Ao que oapurou, o suspeito e um cúmplice consumaram a agressão com recurso a uma navalha, mas só um foi levado a tribunal. Por motivos considerados fúteis, os dois homens e a vítima encetaram uma discussão. No decorrer do confronto, verbal e posteriormente físico, um dos agressores empunhou a navalha e desferiu dois golpes na zona lateral esquerda do peito da vítima. Esta sofreu ferimentos considerados graves e só a intervenção de uma equipa do INEM, que o estabilizou e o transportou ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, lhe salvou a vida.