Um homem foi detido em Lisboa e presente a tribunal por suspeitas da prática de seis crimes (cinco de furto e um de roubo), todos cometidos em superfícies comerciais.



Os indícios reunidos apontam no sentido de que o arguido, em situações distintas ao longo de março e abril, retirou bens das prateleiras de supermercados, fugindo sem pagar. No caso do roubo, chegou a ameaçar um funcionário com agressões. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.