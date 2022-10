O homem, de 28 anos, que se filmou a espancar a namorada num apartamento no Entroncamento, num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, foi condenado a três anos de prisão, com pena suspensa. Os 16 crimes de que estava acusado pelo Ministério Público foram todos englobados num crime único de violência doméstica, do qual foi recentemente considerado culpado.









