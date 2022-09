Homem filmado a masturbar-se em frente a passageira de comboio da Fertagus

Uma jovem mulher filmou um tarado que se masturbou a sua frente, no interior de um comboio da Fertagus a chegar a Setúbal, e apresentou queixa na PSP, confirmou o CM junto de fonte policial.

De acordo com a denúncia, o crime de importunação sexual ocorreu entre as 15h30 e as 16h00. A vítima afirma que confrontou o exibicionista e que este "atuou ainda com mais ímpeto".

Terá pedido ajuda aos vigilantes da estação de comboios. Ao CM, a Fertagus afirma que "o caso já está a ser tratado pelas autoridades competentes". "Não temos mais comentários a fazer", refere.

O vídeo, filmado pela vítima, está a correr nas redes sociais. "Estou assim a tremer. Foi-se embora. Comecei a mandar vir e chamei os seguranças e disse que o estava a filmar", relata a jovem.