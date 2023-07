Homem finge ser assistente social e rouba cerca de mil euros a idosa na Figueira da Foz

Uma idosa foi assaltada, ao início desta tarde de segunda-feira, em Ferreira-a-Nova, Figueira da Foz, por um homem que se fez passar por assistente social. O ladrão conseguiu escapar com cerca de mil euros.A vítima foi abordada, em casa, em Coentros pelo burlão. O homem, com o argumento de que algumas notas de euro iriam sair de circulação, convenceu a mulher a deixá-lo entrar em casa. Foi nessa altura que o assaltante ameaçou e obrigou a vítima a entregar o dinheiro que tinha guardado em casa.O suspeito escapou num carro, onde estavam mais dois homens, para parte incerta. A GNR de Quiaios foi acionada e tomou conta da ocorrência. Durante as diligências para descobrir o paradeiro dos suspeitos, a autoridade apurou que o carro usado no assalto tinha matrículas falsas.