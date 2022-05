Homem foi salvo esta tarde na praia da Vieirinha em Sines

Um homem de 62 anos, foi salvo durante a tarde deste sábado, na praia da Vieirinha em Sines, enquanto estava a praticar caça submarina e sentiu-se mal, ficando inconsciente na água.

Um amigo retirou o homem da água para o areal, onde foi assistido pela equipa médica da VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

Depois de estabilizado no areal, a vítima natural de Lisboa, foi transportada pela viatura da Associação de Nadadores Resgate para o parque de estacionamento, onde esperava uma ambulância dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, que transportou a vítima para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano.

O alerta foi dado cerca das 13 horas e nas operações de socorro estiveram 5 operacionais, apoiados por 3 viaturas, da VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Bombeiros de Cercal do Alentejo e Associação Resgate.