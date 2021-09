Homem sofre ferimentos ao cair de um cavalo na Comporta

Um homem de 31 anos, de nacionalidade inglesa, sofreu, esta terça-feira, vários ferimentos ao cair de um cavalo, quando estava a realizar um passeio na praia da Torre, a sul da Comporta, no concelho de Grândola.

O alerta foi dado às 10h20, e quando os Bombeiros de Grândola chegaram ao local, encontraram a vítima caída na areia, numa zona de difícil acesso a queixar-se de dores no corpo e com dificuldade de mobilidade.

De imediato, os Bombeiros de Grândola, apoiados por elementos do Projeto "SeaWatch" imobilizaram e estabilizaram a vítima.

O homem foi depois retirado do areal com recurso a uma viatura dos Bombeiros de Grândola que está equipada para salvamento e assistência a vítimas em local de pouca acessibilidade.

No parque de estacionamento, aguardava uma ambulância dos Bombeiros de Grândola que transportou a vítima para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Estiveram envolvidos na operação, meios e operacionais dos Bombeiros de Grândola, Autoridade Marítima e Associação de Nadadores Salvadores Seagull.