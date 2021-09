Incêndio em contentor provoca ferido grave em Odemira

Uma mulher com cerca de 40 anos, sofreu este sábado ferimentos graves, vítima de um incêndio que deflagrou num contentor que serve de apoio à Associação de Caçadores de São Martinho das Amoreiras, no interior do concelho de Odemira.

O alerta foi dado às 08h36, e quando os Bombeiros de Odemira chegaram ao local o incêndio já estava extinto por populares que ajudaram a vítima até à chegada dos meios de socorro.

O helicóptero do INEM ainda foi acionado, mas a vítima foi transportada pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Nas operações de socorro estiveram 18 operacionais, apoiados por 6 viaturas, dos Bombeiros de Odemira, SIV de Odemira, GNR e helicóptero do INEM.

As autoridades estiveram no local e vão agora apurar as causas do incêndio.