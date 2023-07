Homem furta carro de garagem de uma casa em Felgueiras

A GNR constituiu arguido um homem, de 53 anos, por furto de um carro e numa casa, no concelho de Felgueiras.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que, no seguimento de uma denúncia que dava conta de uma viatura acidentada e abandonada na via pública, os militares deslocaram-se ao local e perceberam que se tratava de um carro furtado.





Após diligências, foi possível localizar o suspeito – um homem de 53 anos.A GNR informa ainda que foi realizada uma busca domiciliária a casa do suspeito que resultou na apreensão de dois computadores portáteis, uma bicicleta, um trombone, uma máquina de lavagem de alta pressão e a viatura.O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal de Felgueiras.