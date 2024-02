Homem golpeado na cara com garrafa de vidro nos festejos de Carnaval em Famalicão

Um homem de 32 anos foi golpeado na cara e no corpo com uma garrafa de vidro, durante os festejos de Carnaval, em Vila Nova de Famalicão. As agressões ocorreram durante uma rixa que envolveu várias pessoas.



Dois suspeitos foram identificados e constituídos arguidos pela PSP de Vila Nova de Famalicão, depois de também terem sido assistidos no Hospital local, com diversos ferimentos.

A agressão aconteceu pelas 04h00 da madrugada do dia de Carnaval, na Praça D. Maria II, onde se situam diversos espaços de diversão noturna.



Por motivos que ainda estão a ser investigados, vários indivíduos envolveram-se numa rixa, que acabou com, pelo menos, três feridos.





A vítima mais grave foi o homem de 32 anos, que teve que ser suturado com diversos pontos na face, devido aos golpes provocados pela garrafa de vidro partida.