Homem gravemente ferido ao ser atropelado por intercidades em estação de Palmela

Um homem ficou em estado grave depois de ser atropelado durante a passagem de um comboio intercidades, perto da estação do Poceirão, no concelho de Palmela.Ao que oapurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta foi dado às 8h02 e a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar.A Linha do Alentejo (que liga o Barreiro à Funcheira, concelho de Ourique, distrito de Beja) esteve interrompida até às 09h23, hora em que foi retomada a circulação.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Águas de Moura, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).