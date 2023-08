Um homem, de 35 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado para os bombeiros da Feira, para um acidente de trabalho, numa empresa em São Miguel de Souto. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis foram acionadas.A vítima foi levada para o hospital da Feira. As autoridades investigam as causas do acidente de trabalho.