Um homem sofreu ferimentos graves quando o trator que conduzia capotou num estradão que costuma ser utilizado no rally de Portugal, em Quinchães, Fafe.



O alerta foi dado cerca das 16h00 e a vítima teve de ser desencarcerada pelos bombeiros de Fafe, estando num local de difícil acesso.

O condutor do veículo agrícola foi socorrido pela equipa do INEM e transportado ao hospital de Guimarães. São ainda desconhecidas as causas do acidente.