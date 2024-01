Homem gravemente ferido em colisão entre moto e carro na EN201 em Ponte Lima

Um homem de 26 anos sofreu ferimentos graves numa colisão entre o motociclo em que seguiam e um carro, na tarde deste domingo, na EN201, em Arcozelo, Ponte de Lima.O alerta para o acidente foi dado às 16h25.Uma mulher de 24 anos, que também seguia na mota, sofreu ferimentos ligeiros.As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e SIV de Arcos de Valdevez. O ferido grave foi hospitalizado em Braga e a vítima ligeira seguiu para o Hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.