Homem gravemente ferido em colisão entre dois carros em Arcos de Valdevez

Um homem de 44 anos sofreu ferimentos graves numa colisão entre um carro e um veículo ligeiro de mercadorias, na terça-feira, na variante de acesso ao IC28, entre Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, junto à saída para Morilhões. Uma mulher, de 45 anos, também ficou ferida.

O alerta para o acidente foi dado às 18h31.





As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez e pelo INEM.O ferido grave foi transportado para o Hospital de Braga, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo. A outra vítima foi transportada pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez.

Durante as operações de socorro, a via esteve parcialmente cortada.



A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.