Despiste de carro em Ponte de Lima deixa mulher em estado grave

Uma mulher foi hospitalizada em estado grave, após o automóvel em que seguia ter-se despistado, na EN201, em Ponte de Lima, esta tarde de segunda-feira.

O alerta para o acidente, em Feitosa, foi dado pelas 16h00. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Ponte de Lima e transportada, com ferimentos graves, para o Hospital de Viana do Castelo.

No despiste, o automóvel derrubou dois postes de iluminação pública, o que obrigou ao corte de trânsito naquela estrada nacional, entretanto já reaberta.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.