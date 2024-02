Um homem de 49 anos incendiou o carro da ex-companheira e furou os pneus do carro do atual parceiro da mulher, em Pai do Vento, Cascais, e foi detido pela GNR. Ficou este sábado em prisão preventiva, noticiou o site Cascais24 e confirmou ao CM fonte oficial da GNR. De acordo com a mesma fonte, o homem estaria numa espiral de ciúmes e perseguia a ex-companheira. Terá usado um acelerante - ao que tudo indica gasolina - para incendiar o carro da ‘ex’. O homem já tinha antecedentes por violência doméstica, mas esses inquéritos foram arquivados.