Antifascistas confrontam extrema-direita durante manifestações em Lisboa. PSP obrigada a intervir

Vários grupos antifascistas tentaram este sábado aproximar-se da manifestação de extrema-direita, que fez o percurso entre o Chiado e a Câmara de Lisboa, mas acabaram afastados por um forte contingente policial, com o qual se envolveram em confrontos que resultaram em pelo menos um ferido. Os antifascistas, que reuniram centenas de pessoas num arraial no Largo do Intendente, saíram ao encontro da extrema-direita - que juntou pouco mais de uma centena e fez uso de vária pirotecnia - e chegaram a sentar-se no chão no caminho da manifestação ‘Contra a islamização da Europa’.









