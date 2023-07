O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, foi ameaçado e impedido de tirar fotografias às obras que decorriam no problemático Bairro do Flecheiro, por parte de um residente que também agrediu com violência o chefe de divisão de Edifícios e Instalações da autarquia. Ao defender o vereador da postura agressiva do morador, o chefe de divisão foi agredido a murro e ameaçado com uma navalha, numa contenda que só acabou com a intervenção de outros residentes do bairro, entretanto chamados por duas técnicas de ação social da câmara.



O caso ocorreu a 17 de agosto de 2022, e o autor das agressões, um cadastrado reincidente, de 38 anos, começou ser julgado no Tribunal de Santarém por 13 crimes, a maioria cometidos nos meses seguintes ao episódio com os elementos da autarquia. O arguido está em prisão preventiva.