Homem lança o pânico com isqueiro em avião que se preparava para aterrar em Lisboa

Um homem, de 46 anos, lançou o pânico num avião que se preparava para aterrar no Aeroporto de Lisboa, depois de acender um isqueiro e ameaçar fazer explodir a aeronave.Já em terra, foi entregue à PSP sob detenção mas, presente a tribunal, saiu em liberdade, uma vez que o processo baixou a inquérito.O caso passou-se no sábado à noite. De acordo com a PSP, o homem, que estava embriagado, foi detido pelo crime de desobediência à ordem do comandante da aeronave, depois de demonstrar um comportamento inadequado.Apesar do susto, a aeronave aterrou sem incidentes.